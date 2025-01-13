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Sivas Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sivas Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve kendi tercihlerini belirledi.

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akçay ve Taşkın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak özgürlük" karesini seçen Akçay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu", "Haber" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafını tercih etti.

Akçay, "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" ve "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğrafın çok anlam ifade ettiğini ifade eden Akçay, "Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine ve yüreklerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar ve içerikler. Biz de kendi kanaatimize göre beğendiğimiz fotoğrafların seçimini yaptık. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur." dedi.

Taşkın'ın tercihi "Ölümcül kanıt" oldu

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini tercih eden Taşkın, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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