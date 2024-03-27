Şişli'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şişli'de, üzerinde kalem ve elektronik sigara içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik Eskişehir Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, montunun iç cebinde küçük çanta, elektronik sigara ve kalem içerisine gizlenmiş halde çeşitli türlerde 70 gram uyuşturucu madde ile 1 şırınga bulundu.

Şüpheli F.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.