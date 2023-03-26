Sırt çantasından uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Osmaniye'de sırt çantasında uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de sırt çantasında uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli B.T'nin şehirlerarası yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini belirleyen ekipler, uygulama noktasında aracı durdurdu.
Aramada, B.T'nin sırt çantasından 787,78 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel