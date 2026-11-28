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Şırnak'ta Halk Eğitimi Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) mesleki eğitim gören kadınlar hem kişisel gelişimlerine katkı sundu hem de aldıkları belgelerle iş yaşamına atıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ve ÇATOM'da, "mobilya ve iç mekan tasarımı", "güzellik ve saç bakım hizmetleri", "moda tasarım", "yiyecek içecek hizmetleri", "kuyumculuk", "inşaat, tesisat ve iklimlendirme", "kaynakçılık" ve "özel güvenlik" gibi alanlarda düzenlenen kurslar katılımcılara mesleki bilgi ve donanım kazandırırken aynı zamanda iş hayatının da kapısını aralıyor.

Açılan kurslarda son 5 yılda 696'sı kadın olmak üzere 1335 kişi, 760 saatlik eğitimi tamamlayıp, Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı sağlayarak belge almaya hak kazandı.

Belge alan kadınlardan bazısı usta öğretici olarak mesleki eğitim vermeye hak kazanırken, kimileri de kendi işlerini kurup istihdam sağladı.

"Mesleki kurslar sayesinde hayatım değişti"

Aldığı mesleki eğitimin ardından Yeni Mahalle'de güzellik merkezi açan Seyran Atabey (37), AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinde 2 yıl boyunca gördüğü eğitim sonunda ustalık belgesi aldığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce kendi işini kurduğunu anlatan Atabey, "ÇATOM ve Halk Eğitim Merkezleri özellikle kadınlar için çok önemli yerler. Kadınlar o kurslarda kendilerini geliştiriyor. Aldığım eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim ve böyle bir işletme açtım. Burada 3 kişiyi de istihdam ediyorum. Bunun için mutluyum ve gururluyum. Bu mesleki kurslar sayesinde gerçekten hayatım değişti diyebilirim. Buradan elde ettiğim kazançla çocuklarıma bir gelecek, aileme katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Merkezde çalışan Betül Ertak (23), hem mesleki eğitim görmenin hem de bu sayede istihdama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kazancıyla aile bütçesine katkı sunduğunu anlatan Ertak, "Kendimi geliştirerek bu sektörde iş yeri açmayı düşünüyorum." dedi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde kuaför dükkanı açan Azra Birlik (38) ise ÇATOM'da düzenlenen kurslardan faydalandığını, 2 yılda eğitimlerini tamamlayarak iş yeri açmak için gerekli belgeleri edindiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 yıl usta öğreticilik yaptığını, bir süre de özel kliniklerde çalıştıktan sonra geçen yıl iş yerini açtığını dile getiren Birlik, "Mesleki kurslarda eğitim alarak hayatı değişen kadınlardan biriyim. Bu anlamda çok mutluyum. Bütün kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Biraz gayretle aşamayacakları engel yok." ifadelerini kullandı.

"Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi gurur verici"

ÇATOM'da usta öğretici Taybet Aşan, Halk Eğitimi Merkezinde gördüğü eğitimin ardından aldığı belgeyle dikiş nakış eğitimi vermeye başladığını belirtti.

Meslek sahibi olduktan sonra kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarının ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Aşan, şöyle konuştu:

"Dikiş, nakış ve trikotaj alanında kendimi geliştirdim. Kendime bir makine alarak evde de üretim yapıyorum. Siparişle üretim yapıp sosyal medya üzerinden satarak ekstra para da kazanıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi gurur verici. Burası kadınlar açısından çok önemli bir yer. Kadınlar bu kurslarda hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de kendini buluyor, yeteneklerini keşfediyor. Bütün kadınları merkezlerimize bekliyoruz."

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Kadırhan da ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik sınavları ile eğitim alan kişilere iş yeri açma belgesi de verdiklerini kaydetti.

Son 5 yılda 1335 kişiye belgelerini verdiklerini anlatan Kadırhan, son yıllarda kursiyerlerin özellikle tekstil alanında iş yeri açtığını, bunun talep gören bir alan olduğunu belirtti.

Kadırhan, "Tekstilin yanı sıra 'otomotiv', 'sıhhi tesisat', 'saç ve güzellik bakımı' gibi toplam 39 ana alan içerisinde 180 meslek dalında şartlarını oluşturan kişilere belge verebilmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA