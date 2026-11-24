Şırnak'ın İdil ilçesinde, yüzde 75 hibe ile 37 üreticiye 8 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile temin edilen tohumun çiftçilere dağıtılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında toplam 8 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumunun dağıtılacağını belirtti.

Tarımın, gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Adıgüzel, İdil ovasının sahip olduğu tarımsal potansiyel ve üretim gücüyle ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olabileceğini belirtti.

Adıgüzel, tohumların bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sezgin, "Bakanlığımızın destekleriyle ülkenin en ücra noktasında var olan çiftçileri üretimini daha ileriye taşımak için çalışma arkadaşlarımızla gayret içerisindeyiz. Tarım üretimini daha da güçlendirmek bölgede kırmızı mercimek üretimini verim ve rekolte olarak artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdik. Toplam 9 milyon 330 bin lira bütçe ile proje hayata geçirildi. Projenin yüzde 75'i hibe diğer kısmı da çiftçi katkısı ile gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere tohum dağıtımı İlçe Müftü Vekili Necmettin Akyüz'ün okuduğu dua ile yapıldı.

Kaynak: AA