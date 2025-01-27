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Şırnak Belediye Başkanı Yarka, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı. 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre' gibi kategorilerdeki eserleri değerlendiren Yarka, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yarka, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını tercih eden Yarka, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ile Mehmet Ekin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" başlıklı fotoğraflarına oy veren Yarka, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Yarka, Anadolu Ajansı muhabirlerinin tarihe geçen kareleri için tebrik ettiğini, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf seçmede zorlandığını belirterek, "5 kategoride birbirinden değerli karelere oy verdim. Anadolu Ajansının bütün çalışanlarını tebrik ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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