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Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Yeni Fırsatlar

Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Yeni Fırsatlar
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Sırbistan'ın AB üyeliği konusundaki gelişmeleri ve genişleme hedefinin önemini vurguladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise ülkesinin Avrupa yolundaki kararlılığını ve AB ile ilişkilerin önemini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin genişleme hedefinin Sırbistan için açık bir fırsat olduğunu ve AB üyeliğini desteklediğini ifade etti.

Costa, başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Costa ve Vucic'in heyetleri, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Costa, AB'nin genişlemesi anlamında olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Costa, AB'nin genişleme hedefinin Sırbistan için açık bir fırsat olduğunu ve AB üyeliğini desteklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"AB, geçmişin mirasına rağmen Avrupa geleceğini seçen, istikrarlı ve refah içinde bir Sırbistan'ın üyeliğine güçlü biçimde bağlı kalmaya devam ediyor. Avrupa entegrasyonunun hem sizin hem de yeni hükümet için öncelik olduğunu duymaktan memnuniyet duydum. Daha önce üzerinde mutabık kaldığımız şeyler var, medya özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele ve seçim yasasının iyileştirilmesi. İlerleme sağlamak için neler yaptığınızı doğrudan sizden duymak önemli."

Belgrad ve Kosova arasındaki iletişimin AB için önemli olduğunu vurgulayan Costa, genişleme sürecinin güven inşasından geçtiğini, Sırbistan'ın geleceğini AB'de gördüğünü ifade etti.

"Bugün de yarın da Sırbistan kendini Avrupa yolunda ve AB üyeliğinde görüyor"

Cumhurbaşkanı Vucic ise Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarına katılması konusunda eleştiriler aldığını anımsatarak, fikirlerini her yerde dile getirdiğini söyledi.

Sırbistan'ın Avrupa yolundan ayrılmadığını kaydeden Vucic, şunları aktardı:

"Bugün de yarın da Sırbistan kendini Avrupa yolunda ve AB üyeliğinde görüyor. Sırbistan'ın yolu Avrupa'dır, bu bizim hedefimiz ve siyasi irademizdir. İki yıl sonra yeni bir cumhurbaşkanı ve hükümet göreve gelse bile bu yolun şüphesiz devam edeceğine inanıyorum."

Vucic, AB'nin kendilerine sunduğu düzenlemeler için de çalıştıklarını belirterek, bu konudaki birçok yasayı kanunlaştırdıklarını aktardı.

AB'nin ülkesinin önemli ortaklarından olduğunu kaydeden Vucic, "Batı Balkanlar'dan AB'ye toplam ihracatın yüzde 52'si tek başına Sırbistan tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da ülkemizin AB için önemini gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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