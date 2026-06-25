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Sırbistan'da Çinli Şirket Tarafından İnşa Edilecek Rüzgar Çiftliğinin Temeli Atıldı

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Sırbistan'ın kuzeyindeki Alibunar Belediyesi'nde, Çinli SANY Yenilenebilir Enerji Şirketi tarafından inşa edilecek 168 megavat kapasiteli rüzgar çiftliğinin yapımına başlandı. Projede 40 yerli türbin yer alacak ve yılda 430 milyon kilovat-saat elektrik üretilmesi, 100 binden fazla hanenin ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

ALİBUNAR, 25 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan'ın kuzeyindeki Alibunar Belediyesi'nde Alibunar Rüzgar Çiftliği projesinin inşaatına çarşamba günü resmen başlandı.

Çinli SANY Yenilenebilir Enerji Şirketi tarafından inşa edilecek projede, Çinli şirketler tarafından bağımsız olarak geliştirilip üretilen 40 rüzgar türbini yer alacak. Toplam kurulu gücü 168 megavat olan rüzgar çiftliğinin yılda yaklaşık 430 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından 100.000'den fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor.

Alibunar Belediye Başkanı Zorana Bratic, projenin belediyenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ve Sırbistan'ın elektrik sisteminin istikrarını güçlendireceğini söyledi.

Bratic, yerel yetkililerin projenin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için gerekli desteği sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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