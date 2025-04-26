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Sırbistan'da ABD Petrol Yaptırımları 2 Ay Daha Ertelendi

Sırbistan'da ABD Petrol Yaptırımları 2 Ay Daha Ertelendi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Rus Gazprom Neft yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) üzerinde uyguladığı yaptırımları 2 ay daha ertelediğini duyurdu. Böylece toplam erteleme süresi 4 aya çıkmış oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını 2 ay daha ertelediğini bildirdi.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırım kararı uygulamasını 2 ay daha, 27 Haziran'a kadar ertelediğini belirtti.

ABD yönetimine anlayışı için teşekkür eden Vucic, "Sırbistan vatandaşları için iyi haber. NIS için yeni bir erteleme kararı aldık, bu sefer 2 ay hem de." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Vucic'in yeni açıklamasıyla ABD yaptırımları toplamda 4 ay ertelenmiş oldu.

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan ise NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve erteleme talep etmişti. Vucic de şubat ve martta yaptırımların 30'ar gün ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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