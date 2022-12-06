Sıprı: Abd, Küresel Silah Satışında Hakim Konumda

Rapora göre dünyanın en büyük 100 silah şirketi listesinde 40 ABD şirketi yer alırken bu 40 şirketin 2021 yılı satışları 2020'ye kıyasla yüzde 0,9 gerileyerek 299 milyar ABD dolarına düştü.

ABD ordusuna ait bir askeri araç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili kırsalında bulunan Tel Temir bölgesinden geçiyor, 14 Kasım 2019. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Rapora göre dünyanın en büyük 100 silah şirketi listesinde 40 ABD şirketi yer alırken bu 40 şirketin 2021 yılı satışları 2020'ye kıyasla yüzde 0,9 gerileyerek 299 milyar ABD dolarına düştü. Listenin ilk beş sırası 2018 yılından bu yana ABD merkezli şirketlerden oluşuyor.

STOCKHOLM, 6 Aralık (Xinhua) -- Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin küresel silah satışlarında hakim konumda olduğunu söyledi.

Rapora göre dünyanın en büyük 100 silah şirketi listesinde 40 ABD şirketi yer alırken bu 40 şirketin 2021 yılı satışları 2020'ye kıyasla yüzde 0,9 gerileyerek 299 milyar ABD dolarına düştü. Listenin ilk beş sırası 2018 yılından bu yana ABD merkezli şirketlerden oluşuyor.

Rapor ABD silah sanayisinde son dönemde yaşanan birleşme ve satın almaların 2021 yılında da devam ettiğini söyledi.

1 Ekim 2022 tarihli bu fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Huntington Beach kentinde düzenlenen Pasifik Hava Gösterisi'nden bir manzara görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Basın toplantısında konuşan SIPRI kıdemli araştırmacısı Nan Tian, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD hükümetinden, silah endüstrisindeki birleşme ve satın almaları sınırlamak için muhtemelen daha güçlü önlemler görmeyi umabiliriz" diyerek şöyle devam etti: "ABD Savunma Bakanlığı, sektörde rekabetin azalmasının tedarik maliyetleri ve ürün inovasyonu üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceğinden endişe ettiğini ifade etti."

Dünya geneline bakıldığında, sektörde yer alan en büyük 100 şirketin silah ve askeri hizmet satışı, yaşanan tedarik zinciri güçlüklerine rağmen 2021 yılında 592 milyar ABD dolarına çıkarak reel olarak 2020 yılına göre yüzde 1,9 arttı.

Raporda, küresel silah satışlarının bu yılla birlikte ardı sıra yedi yıldır arttığının altı çizildi.

Raporda silah endüstrisinin birçok bölümünün hala, Kovid-19 pandemisiyle ilişkili olarak 2021 yılında küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan, dünya genelinde nakliye gecikmeleri ve kritik bileşenlerin bulunamaması gibi sıkıntıların etkisinde olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un uçaktan çekilmiş görüntüsü, 19 Şubat 2020. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

SIPRI Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı Direktörü Lucie Beraud-Sudreau, "Uzun süren tedarik zinciri sorunları olmasaydı 2021 yılı silah satışlarında daha yüksek bir büyüme görebilirdik" dedi.

SIPRI araştırması uluslararası çatışmalar, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma konularını kapsıyor.