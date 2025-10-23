Haberler

Sinop Türkeli'de Balıkçılar Hamsi Avında Tonlarca Balıkla Döndü

Sinop Türkeli'de Balıkçılar Hamsi Avında Tonlarca Balıkla Döndü
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında gece boyunca avlanan balıkçılar, limana 20 ton hamsi ile döndü. Hamsiler, diğer illere nakledilmek üzere kasalara yüklendi. Balıkçılar sezonun bereketli geçeceğini belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

Balıkçılardan Özkan Aydoğan, AA muhabirine, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
