Sinop'ta Yılın Ahisi Mehmet Gürbüz'e Ahi Kaftanı Giydirildi

Sinop'ta, " Türkiye'de yılın ahisi" seçilen esnafa ahi kaftanı giydirildi.

Kentte Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam eden programda katılımcılar, Bafra Mehteran Takımı eşliğinde esnaf yürüyüşü yaptı.

Tarihi Pervane Medresesi'nde devam eden programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, ahiliğin, 13. yüzyılda Anadolu'da doğmuş bir sistem olduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde böylesine köklü bir esnaf kültürü olmadığını dile getiren Özarslan, "Bu, geçmişimizden aldığımız bir mirastır. Bizler de bu geleneğe sahip çıkıyor, esnafımızın yanında oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü şehir demektir. Güçlü şehir, güçlü Türkiye demektir." dedi.

Türkiye'de yılın ahisinin Sinop'tan seçildiğine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu başarının kaynağı, 1214 yılından itibaren 811 yıldır Türk İslam yurdu olan Sinop'umuzun bir Selçuklu toplum geleneği olan ahiliği yaşatmasındandır. Bu anlayışla 2025 yılında Ticaret Bakanlığımız tarafından Türkiye'de yılın ahisi seçilen Mehmet Gürbüz'ü ve yılın kalfası seçilen Çağdaş Tiryaki'yi kutluyorum. Onların dürüstlükleri, çalışkanlıkları hepimize örnektir."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise ahiliğin ahlakla ticareti bütünleştiren bir sistem olduğunu vurgulayarak, "Modern dünyanın vahşi kapitalizminin eziciliği karşısında ahiliği yaşatmaya mecbur olduğumuzu görmemiz lazım. Diğer yandan ahilik teşkilatı aynı zamanda bir ekonomik kontrol teşkilatıdır. Fahiş fiyat, haksız rekabet, hile ve aldatmaya dayalı mal satma uygulamalarını hem ahlaki hem de fiziken kontrol eden sistem, ahilik sistemidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'de yılın ahisi seçilen Mehmet Gürbüz'e Vali Özarslan tarafından ahi kaftanı giydirildi.

Türkiye'de yılın kalfası seçilen Çağdaş Tiryaki'ye ve Sinop'ta yılın çırağı seçilen Atakan Özden'e de plaket verildi.

Program sonunda katılımcılara ahi pilavı ikramında bulunuldu.