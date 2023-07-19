Sinop'ta Yaban Mersini İhracatı Hedefleniyor

Sinop'ta ilk defa bir girişimci tarafından dikilen yaban mersininde ihracat hedefleniyor.

Sinop'un merkeze bağlı Erikli köyünde ilk defa yaban mersini meyvesi fidanı dikildi. Yaklaşık 9 dönüm arazi üzerine dikilen yaban mersininin ilk hasadından yaklaşık 1,5 ton meyve bekleniyor.

"Amacımız ihracat"

Girişimci Sinan Baki, araziye 6 ayrı yaban mersini fidesi diktiğini belirterek, "Buradan 4 bin 400 yaban mersini fidesi var. 6 ayrı yaban mersini çeşidi var. Burayı 2021 senesinin sonunda bin 400 fide tarım il müdürlüğünden 3 bin fide de kendimiz satın alarak kurduk. Yaklaşık 2 senelik süre zarfında burayı sıfırdan bu noktaya getirdik. Bu sene de ilk hasadını yapıyoruz. Sinop'ta bunu yetiştirmeden önce biz Sinop'ta bulunan toprakları inceledik. Bir çok köyden toprak numunesi aldık ve inceledik. Bu bölgede yaban mersinine uyumlu bir toprak olmadığını gördük. Sonra saksıda özel torfunda yetiştirildiğini öğrendik ve bu şekilde yetiştirmeye karar verdik. Şuan saksıda üretim yapıyoruz. Onun haricinde saksı, fide, sulama sistemi maliyetli bir ürün. Saksı olduğu için farklı bir sulama sistemi gerekiyor. Ayrıca teknik bilgi gerektiren bir bitki. Bunun pazarını bulmakta bir sıkıntı yok. Türkiye'de şuan yurt dışındaki kadar tanınan bir meyve değil. Avrupa ülkelerinde İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da çok fazla bilinen, tanınan bir ürün. Ülkemizde daha yeni yeni tanınan bir ürün. Zamanla daha çok tanınacaktır. Amacımız çok üretim yapıp ihraç etmek. Şuan ürettiğimiz miktar bu sene için 1, 1,5 ton. Bu da Sinop içerisinde ve çevresinde tüketebileceğimiz, satabileceğimiz bir miktar" dedi. - SİNOP