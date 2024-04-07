Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli- Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, zanlının çantasında 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.