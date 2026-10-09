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Sinop'ta Sporun Enleri Ödül Töreni düzenlendi

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Sinop'ta Sporun Enleri Ödül Töreni düzenlendi
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Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, sporun fiziksel ve ruhsal gelişimin yanı sıra disiplin, öz güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Sinop'ta 59 spor tesisi bulunduğunu belirten Özarslan, 13 branşta ulusal ve uluslararası kategorilerde 113 sporcunun elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu dile getirdi.

Spor altyapısının gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, önceki dönemlerde görev yapan bakanlar ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in katkılarının bulunduğunu anlatan Özarslan, gençlerin başarılarının yanı sıra toplumda spor kültürünün yaygınlaşmasının da önem taşıdığını vurguladı.

Özarslan, gençlerin hayallerini büyük tutmaları, milli ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları, bilim ve teknolojiyi takip ederek kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, zihinsel ve ahlaki gelişime de katkı sunduğuna işaret ederek, "Spor bireylere disiplinli olmayı, isteklerini kontrol etmeyi ve mücadele etmeyi öğretir. Güçlü bir ülke başarılı, öz güvenli ve donanımlı bireylerle inşa edilebilir." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise sporun toplumun sağlığını ve moral gücünü artıran önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

Amatör sporun profesyonelliğin temelini oluşturduğunu belirten Kalyon, sporcuların başarılarının arkasında antrenörlerin, ailelerin ve kulüplerin büyük emeği bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcular ile başarılarında emeği bulunan antrenörlere ödülleri, Vali Özarslan ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Programda 113 sporcu ve 18 antrenör, başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Kaynak: AA
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