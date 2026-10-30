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Sinop'ta son yılların en bereketli palamut avcılığı sezonu yaşanıyor

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Sinop'ta son yılların en bereketli palamut avcılığı sezonu yaşanıyor Haber Videosunu İzle
Sinop'ta son yılların en bereketli palamut avcılığı sezonu yaşanıyor
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Sinop'ta 1 Eylül'de başlayan sezonda son yılların en bereketli palamut avcılığı yapıldı. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bollukla fiyatların düştüğünü, palamudun göçe başladığını ve hamsi beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sinop'ta 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun geride kalan bölümünde yoğun olarak balıkçıların ağlarına takılan palamut, bolluğunun yanı sıra fiyatıyla da tüketicileri memnun ediyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığı bakımından son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Ağların palamutla dolup taştığını anlatan Ünlü, ortaya çıkan tablonun her kesimi mutlu ettiğini vurguladı.

Ünlü, bollukla beraber balık fiyatlarında da önemli düşüşler yaşandığına dikkati çekerek, "Şu an ağırlıkları 1 kilograma ulaşan palamutlar çok uygun fiyatlarda satışa sunuluyor. Vatandaşımız da bol bol tüketiyor." dedi.

Palamudun göç balığı olduğunu da anımsatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Palamudun göç yolculuğu başladı diyebiliriz. Yavaş yavaş Karadeniz'i terk edecektir. Ancak bu sezon son yılların en bereketli avcılığını yaptık. Çok yüksek miktarlarda palamut avcılığı oldu. Tabii bu durum herkesi mutlu etti. Sezonun geri kalanında palamut avcılığı çok olmamakla birlikte yine devam edecektir."

Ünlü, hamsiyle ilgili ise pek umutlarının olmadığını belirterek, "Tabii palamudun besin kaynaklarından biri de hamsi. Dolayısıyla palamudun bol olduğu sezonlarda genelde hamsi az oluyor." diye konuştu.

Bu arada kentte balıkçıların palamut avı mesaileri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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