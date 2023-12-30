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Sinop'ta otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 57 AAH 139 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan İ.A, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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