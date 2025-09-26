Haberler

Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi

Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi
Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 20 balıkçı teknesi denize açılamadı. Balıkçılar, Güzelkent Köyü Limanı'nda bekleyerek avcılık yapamadıkları zamanlarını ağ onarıp geçiriyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteorolojik verilere göre bölgede etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan 20 balıkçı teknesi, ilçenin Güzelkent Köyü Limanı'na sığındı.

Burada bekleyişlerini sürdüren balıkçılar, avcılık yapamadıkları zamanlarını yıpranan ağlarını onararak geçiriyor.

Balıkçıların hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar denize açılmaları bekleniyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

