Öğrencilere Sanat ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde, "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında öğrencilere spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtıldı.

Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde, "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında öğrencilere spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtıldı.

Vali Mustafa Özarslan'ın himayesinde kaymakamlıklar ve diğer paydaş kurumların iş birliğinde yürütülen proje kapsamında kent genelinde öğrencilere malzeme dağıtımı devam ediyor.

Bu çerçevede Vali Özarslan, Türkeli Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden ve onlara spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtan Özarslan, ardından yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Özarslan, daha sonra Ayancık ilçesinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezinde öğrencilere malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Vali Özarslan, malzeme dağıtım programının ardından beraberindekilerle Ayancık Gençlik Merkezi Resim Atölyesi öğrencilerince açılan "Özgür Filistin" konulu resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
