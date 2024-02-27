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Sinop'ta Öğrenci Velileri Kan Bağışında Bulundu

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Sinop'ta İstiklal İlkokulu'nda kan bağışı standı açıldı. Kampanyaya katılan veliler, burada kan bağışında bulundu. Kampanyaya katılımın yoğun olduğu belirtilirken, kan bağışının önemi vurgulandı.

Sinop'ta, öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde İstiklal İlkokulu'nda kan bağışı standı açıldı.

Kampanyaya katılan veliler, açılan stantta gelerek burada kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, burada gazetecilere, "Okulumuzda Kampanya Var'" sloganıyla velilerin kan bağışında bulunmalarına vesile oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Arslan, "Öğrenciler, ailelerinin kan bağışına destek vermeleri için önayak oldular. Önümüzdeki süreçte bunu geleneksel hale getirme, kalıcı olma arzusundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, okul yöneticileri, öğretmenlere, öğrencilere ve kan bağışında bulunan velilere buradan teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner ise kampanya çerçevesinde şu ana kadar 4 okulda stant açtıklarını dile getirdi.

Kampanyaya katılımının oldukça yoğun olduğunu belirten Coşkuner, "Öğrencilerin, velilerden kan bağışı konusunda ısrarlı olmaları neticesinde güzel bir kampanya oluştu. Öğrencilere, getirdiği her bağışçı için kendilerine bir madalya verdik. Buradan öğrencilerimizi kutluyorum. Yılda en az iki kez bu tür kampanyanın yapılması lazım. Kan bir ihtiyaçtır. Kan üretilen bir madde değildir. Kana ihtiyacı olanlar için kan, dolayısıyla kan bağışçısı lazım. Hastalarımız bunları bekliyor. Kendini iyi hisseden, sağlıklı insanların mutlaka kan bağışı yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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