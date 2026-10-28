Sinop'ta KDAKP kapsamında 1074 yararlanıcıya 185 milyon lira hibe verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekteki çiftçilerin refahının artırılması amacıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında bugüne kadar 1074 yararlanıcıya 185 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında uygulamaya konulan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Sinop'ta özellikle genç ve kadın çiftçilerin desteklenmesine ve üretime katkı vermelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc, AA muhabirine, Bakanlık tarafından yürütülen projenin kırsal kalkınmaya çok önemli katkı sunduğunu söyledi.

Projenin en temel hedeflerinden birinin de genç ve kadın üreticilerin desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Genc, Sinop'ta farklı alanlarda üretim yapan genç ve kadın çiftçilere bu kapsamda hibe desteği sunulduğunu anlattı.

Bakanlığın, üretmek isteyen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Genc, şöyle devam etti:

"İlimizde 2020 ile 2025 yılları arasında toplamda 758 proje uygulanmıştır. Sadece 2026 yılında 65 milyon lira hibe desteği sağlanmış ve bu destekten 316 üreticimiz faydalanmıştır. Bugüne kadar faydalandırdığımız hibelerin yaklaşık yüzde 43'ü kadın üreticilerimizden, genele baktığımızda da yüzde 61'i gençlerden oluşmaktadır. Projenin 2020 ile 2026 yılları arasındaki bölümünde ise toplamda 185 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır."

Farklı alanlarda hibe desteği sağlandı

Proje kapsamındaki destekleme yelpazesinin çok geniş olduğunu dile getiren Genc, "Üreticilerimize Boyabat hayvan pazarından su arıtma tesislerine kadar farklı alanlarda destek sağlandı. Bunun yanında çayır biçme makineleri, balya makineleri, süt soğutma tankları, süt sağım makineleri gibi birçok alanda farklı projeleri desteklemiş olduk." dedi.

Genc, proje kapsamında kentte hassas haneler olarak değerlendirdikleri 32 kişiye yüzde 100 hibeyle 90 metrekarelik seralar kurulduğunu, söz konusu kişilerin bu seralarda ürettikleri ürünlerle üretim gücüne destek olurken, aile bütçelerine de katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA