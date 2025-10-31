Haberler

Sinop'ta Hamsi Avı Sezonu Bereketli Geçiyor

Sinop'ta Hamsi Avı Sezonu Bereketli Geçiyor
Güncelleme:
Karadeniz'de hamsi avına çıkan balıkçılar, Sinop'un doğal limanında bol miktarda avlanıyor. Hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Üç tarafı denizle çevrili doğal liman kenti Sinop, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Karadeniz'de hamsinin izini süren çok sayıda balıkçı teknesine ev sahipliği yapıyor.

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun geride kalan iki aylık bölümünde bol miktarda avlanan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Hamsi avına devam eden balıkçıların uğrak noktalarından biri ise doğal liman kenti Sinop oluyor.

Gündüzleri limanda demirleyerek ağ ve teknelerinin bakımını yapan balıkçılar, akşam saatlerinden itibaren toplu şekilde denize açılarak nasiplerini arıyor.

Hamsi avcılığı için Ordu'dan Sinop'a gelen Ercan Özdemir, AA muhabirine, sezon başında umduklarından daha bereketli bir avlanma sezonu geçirdiklerini söyledi.

Hamsinin bu sene balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten Özdemir, hamsi bolluğunun vatandaş açısından da güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Sezonun devamı için de umutlu olduklarına işaret eden Özdemir, "Sezon çok şükür güzel geçiyor. Umduğumuzdan daha bereketli bir sezon geçiyor. Palamut olmadı ama hamsi bu sene balıkçıların yüzünü güldürüyor. Halk da ucuz hamsi yiyor. Bol ve güzel sezon oluyor. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur." dedi.

"Hamsi şu anda Karadeniz'in her tarafında var"

Sezon itibarıyla Karadeniz'in her tarafında hamsi varlığı bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, bu durumun memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Hamsinin bir göç balığı olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Hamsi şu anda Karadeniz'in her tarafında var. Ereğli'den başladı, sahili takip ederek gidiyor ama açıktan seyrediyor. 25-30 mil açıktan gidiyor. Abhazya, Gürcistan'a devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Havaların soğuması ile artmasını, daha bereketli olmasını bekliyoruz."

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden hamsi avı için Sinop'a gelen Bayram Üçkulak ise günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 kasa hamsi avlayarak limana döndüklerini söyledi.

İyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Üçkulak, "30 mil açıklarda avladığımız hamsiyle iniyoruz kıyıya. Bu sezon geçen sezona göre daha fazla ama daha açıkta oluyor, geçen sene daha kıyıdaydı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
