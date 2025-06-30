Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı
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Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla başladı. Etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirecekler.

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde çocuklar şenlik boyunca halat çekme, sek sek, yakan top, sandalye kapmaca gibi birçok geleneksel oyunlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Festivalde ayrıca çocuklara yönelik, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, animasyon ve müzikli çocuk oyunları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Festivalin Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen açılış programına katılarak, bir süre çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, geleneksel oyunların çocukların gelişimlerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Geleneksel oyunların çocuklar arasında arkadaşlık ve birlik olma duygusunu da olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Eğer oyunun kurallarını, o sosyal ilişkileri zamanında öğrenmezse çocuğumuz ve çocuğumuzu sadece akademik başarı odaklı yetiştirirsek maalesef ileri de evlatlarımız sorun yaşayabilir. Onun için bu etkinlikle çocuklarımızın daha küçük yaşlarda oyunun kurallarını öğrenerek, oyunda kalmalarına olanak sağlamak. Temel amacımız bu. Çocuklarımız çok yoruldu ve bir yıl yoğun bir eğitim aldılar. Onun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız vali amcalarından bu güzel hediyeyi hak ettiler."

Festivalin ilk gününde çocuklar, geleneksel oyunlar oynayarak, alanda kurulan şişme parkurlarda hoşça vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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