Deniz kenarındaki kayalıklarda bir ceset bulundu Sinop'ta deniz kenarındaki kayalıklarda bir ceset bulundu. Sinop'ta deniz kenarındaki kayalıklarda bir ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, İnceburun mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesine göre uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Güncel Haberler

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