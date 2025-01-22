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Sinop İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sinop İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında Valilik binasında yapıldı. Toplantıda, kentte devam eden ve planlanan projelerin durumu ele alındı. Vali Özarslan, il genelinde 33 farklı kuruluş tarafından yürütülen projelerin devam ettiğini belirtirken, 2025 yılına kadar 27 yeni projenin kamu yatırım programına alındığını ve toplam tutarının 25 milyar lira olduğunu açıkladı.

Sinop İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Metin Gürbüz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kentte çeşitli alanlarda devam eden ve planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Özarslan, il genelinde 33 farklı kuruluş tarafından yürütülen projelerin devam ettiğini söyledi.

Köylere Hizmet Götürme birliklerinin geçen yılki yatırım ödeneğinin 134 milyon 371 bin lira olduğuna işaret eden Özarslan, bu ödeneğin 90 milyon 28 bin lirasının projelere, 44 milyon 342 bin lirasının da ortak alım ve yönetim giderlerine ayrıldığını ifade etti.

Geçen yılın son çeyreğinde 527 proje üzerinde çalışıldığını anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu projelerin 364'ü tamamlanmış, 100'ü devam etmektedir. 17 proje ihale aşamasındadır. 39 projeye çeşitli sebeplerden başlanamamış olup, 7 proje ise ödenek geri çekildiğinden dolayı tasfiye edilmiştir. 2025 yılında Sinop'umuzda eğitimden ulaşıma, spordan turizme, sanayiden tarıma, iletişimden enerji altyapı çalışmalarına kadar 27 proje kamu yatırım programına alındı. Toplam tutarı 25 milyar lira olan projelerin Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İlimizdeki yatırımların ve kamu hizmetlerinin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere bakanlarımıza ve emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
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