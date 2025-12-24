Haberler

Gerze'de üreticilere yem, gübre ve tohum desteği sağlandı

Sinop'un Gerze ilçesinde Başsökü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, üreticilere yeni yıl öncesi yem, gübre ve tohum desteği sağladı. Kooperatif Başkanı Ahmet Türkeri, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı desteklediklerini vurguladı.

İlçede faaliyet gösteren Başsökü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Türkeri, gazetecilere, kooperatif çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kooperatif olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Türkeri, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın sağlanmasının üreticiler adına çok önem arz ettiğini dile getirdi.

Kooperatif olarak yeni yıl öncesi üreticilere, yem, gübre ve tohum desteğinde bulunduklarını ifade eden Türkeri, şöyle konuştu:

"Yeni yıla girerken çiftçimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Yem, gübre ve tohum desteğimizle üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, köyümüzde tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçimizin kazancını artırmak ve birlik içinde kalkınmayı sağlamak. Önümüzdeki dönemde de benzer desteklerimiz sürecek."

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
