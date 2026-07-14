TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Sinema Genel Müdürü Güven: Sinema Şu An Yoğun Bakımda

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, dijital platformlardan Türk sinemasına aktarılacak yüzde 2'lik desteğin yalnızca "beyaz perde sinemacılığı" için kullanılacağını belirterek, pandemi öncesinde 77 milyon olan sinema bileti satışının 2025'te 29,7 milyona gerilediğini söyledi. Sinema sektörüne ilginin azaldığına dikkati çeken Güven, "Bu destek eğer genel bütçeye yazılırsa biz bu parayı ancak 2028 yılında kullanabiliyoruz, DÖSİMM'e gelirse 2027 yılında kullanabiliyoruz. 2028'de gelirse bu para, sinemanın o kadar zamanı olduğunu düşünmüyorum, gerçekten sinema şu an yoğun bakımda" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dijital platformlardan Türk sinemasına yüzde 2 oranında destek aktarılmasını öngören ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sinema ile dijital platformlarda üretilen içeriklerin birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güven, "Şimdi sinema gerçek değildir, bir kurmacadır ama sinemada yaratılan bütün duygular gerçektir. Bu duyguların yaşanabilmesi için dört tane şartımız var: Bir tanesi büyük beyaz perde, bir tanesi yüksek ses tasarımı, karanlık bir ortam ve birlikte seyretmek. Biz ancak bu şartlar altında sinema sanatından bahsedebiliriz. Biz sinemayı desteklemek, sinemayı korumak derken sadece beyaz perde sinemacılığını kastediyoruz, böyle bir terim yoktur sadece açıklayıcı olmak için söylüyorum, beyaz perdedeki seyrettiklerimizle dijital ortamdakilerini birbiriyle gerçekten yarıştırmamak gerekir. İkisi de birbirinden çok farklı şeyler" diye konuştu.

"PANDEMİ ÖNCESİNDE 77 MİLYON BİLET SATILIRKEN 2025'TE BU 29,7 MİLYONA DÜŞTÜ"

Türkiye'nin sinema kültürüne sahip bir ülke olduğunu ifade eden Güven, son yıllarda sinema salonlarına ilginin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Güven, "Türkiye bir sinema ülkesi, bilet alıp sinemaya gitmek bizim genetiğimizde var, bizim kültürümüzde var ama maalesef biz bunu kaybediyoruz. Pandemi öncesinde 77 milyon bilet satılan bir ülkeydik. 2025 yılında bu sayı 29,7 milyona düştü. 2026'da çok kötü öngörülerimiz var. Sinema gerçekten çok zor durumda, çok kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN SİNEMA DESTEĞİ 720 MİLYON EURO, TÜRKİYE'NİN 5 MİLYON EURO"

Sinemaya ayrılan kamu kaynaklarını da karşılaştıran Güven, Fransa'nın sinema desteklerine ayırdığı bütçenin 2023 yılında 720 milyon euro olduğunu, söz konusu dönemde Türkiye'nin sinema desteklerine ayırdığı bütçenin 5 milyon euro olduğuna dikkati çekti.

Yapımcıların ve sinema sektöründeki oyuncuların beyaz perdeden uzaklaştığını belirten Güven, "Yapımcılar, sinemacılar, sinemanın starları beyaz perdeden kaçıyorlar çünkü maliyetler çok yüksek, paranın geri gelmeme ihtimali var. O yüzden sinema filmleri üretilmiyor, iyi filmler üretemediğimiz için bilet satamıyoruz" diye konuştu.

"YERLİ FİLMLERİN BİLET SATIŞLARINDAKİ PAYI YÜZDE 60'TAN YÜZDE 40'A DÜŞTÜ"

Sinema bilet fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Güven, Türkiye'de ortalama bilet fiyatının yabancı filmlerde 250 lira, yerli filmlerde ise 212 lira olduğunu belirtti. Güven, "Çarşamba günleri sinema günüdür, 140 lira oluyor çarşamba günleri. Tabii ki çok pahalı bilet satan sinemalar olduğunu biliyoruz ama ortalamamız 212 lira yerli filmlerde" dedi.

Türkiye'nin geçmişte yerli filmlerin gişe payı bakımından öne çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güven, "Türkiye, Amerikan sinemasını yenen birkaç ülkeden bir tanesiydi. Yani genellikle bilet satışlarında yüzde 60 oranında Türk filmlerine gidiyordu seyircimiz. Bunu da kaybettik, şu anda bu oran yüzde 40'a düştü" ifadelerini kullandı.

"KAYNAK DÖSİMM'E AKTARILIRSA 2027'DE KULLANILABİLECEK"

Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ile internet üzerinden dizi veya sinema filmlerini yayınlayan işletmecilerin yıllık net satışlarının yüzde 2'sinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) üzerinden aktarılmasının gerekçesini de açıklayan Güven, "Bu istenen desteğin DÖSİMM'e gelmesinin en önemli nedeni şu: Eğer genel bütçeye yazılırsa bu gelir biz bu parayı ancak 2028 yılında kullanabiliyoruz, DÖSİMM'e gelirse 2027 yılında kullanabiliyoruz ve bu para sadece beyaz perde sinemacılığında kullanılacaktır. 2028'de gelirse bu para, sinemanın o kadar zamanı olduğunu düşünmüyorum, gerçekten sinema şu an yoğun bakımda" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA