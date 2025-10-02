(ANTALYA) - Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nın jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanın jürisinde Leyla Özalp, Osman Özcan ve Sezen Kayhan yer alıyor.

24 Ekim - 2 Kasım günlerinde 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan 34 projenin başvurduğu yarışmanın Ön Seçici Kurulu'nda ise yönetmen ve senarist Aydın Sayman ile yönetmen Onur Güler yer aldı.

Sinemanın ustaları öğrenciler için bir arada

"Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda jüri üyesi Leyla Özalp, 1979 ve 2004 yılları arasında, 28 uzun metraj sinema filmi, 2 belgesel, 2 televizyon dizisinde, yardımcı yönetmen, yürütücü yapımcı ve yapımcı olarak çalıştı. Türk film ve televizyon endüstrisinin aktif bir üyesi olan Özalp, 1993 yılında, Bizans döneminden günümüze; Haliç kıyısındaki tarihi semtlerin çok kültürlülüğünü ve birçok dinin birlikte barış içinde yaşamasını anlatan "Mozaik" adlı belgeseli yönetti. 2003 yılında, görev aldığı Türk sinemasının 30 önemli yapımında kamera arkasını anlattığı "Seni Seviyorum Sinema" adlı kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Özalp, 2003 yılında Uçan Süpürge Film Festivali'nin Türk sinemasında perde arkasında çalışan altı Türk kadınına ilk kez verilen, "Bilge Olgaç Başarı Ödülü"nü aldı.

2005-2007 yılları arasında çeşitli üniversitelerde, kurs ve festivallerde Film Yapımcılığı dersi veren Özalp'ın 2008 yılında Türkiye'deki film yapım sürecini anlattığı "Bir Film Yapmak" adlı kitabı İletişim Yayınları tarafından yayınlandı. Özalp, 2008 yılında ise bu kitapla 10. Anadolu Üniversitesi Eskişehir Uluslararası Film Festivali Sinema Kültürü Emek Ödülü ve "En İyi Sinema Kitabı Özel Ödülü" aldı.

2010-2011 yıllarında Türkan Şoray'ın NTV'de yaptığı "Sinema Benim Aşkım" adlı TV programının yapım danışmanlığını üstlenen Özalp, 2012 yılında NTV yayınları tarafından yayınlanan Türkan Şoray'ın "Sinema Benim Aşkım" adlı kitabının ve 2013 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan "Sinemam ve Ben" adlı kitabın editörlüğünü yaptı.

2025 yılında, 26. Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülü alan Özalp, Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Ömer Kavur, Tunç Başaran, Şerif Gören, Zeki Ökten, Başar Sabuncu, Erden Kıral, Orhan Oğuz, Ömer Uğur, Reis Çelik, Sinan Çetin, Memduh Ün, Sinem Kaplanoğlu ve Yavuz Turgul'la da çalıştı.

"Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda jüri üyesi Osman Özcan ise İstanbul Yapı Meslek Lisesi yapı ressamlığı bölümünde okudu. Özcan, 1987- 2006 yılları arasında farklı atölyeler ve projelerde heykel, resim, iç mimari, sahne tasarımı, mimari ve endüstriyel tasarım alanlarında çalışmalar yürüttü.

Osman Özcan aynı zamanda 1986-1998 yılları arasında bir tiyatroda oyunculuk, ışık, efekt tasarımı konularında çalıştı. 2006 yılından başlayarak tamamıyla sinema ve televizyon sektöründe, sanat tasarımı alanında çalışmaya devam eden Özcan, birçok ulusal ve uluslararası, uzun ve kısa metraj film ile Tv. dizisilerinde set dekoratörü, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı olarak çalıştı. Özcan halen FST ulusal (Film ve sahne tasarımcıları derneği) ve uluslararası PCD (The Production Designers Collective) üyesi olarak görev alıyor.

"Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda jüri üyesi yazar, yönetmen ve akademisyen Sezen Kayhan ise Bilkent Üniversitesi'nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisansının ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisansını, Antwerp ve Koç Üniversiteleri'nde Film Çalışmaları ve Görsel Kültür ortak doktora programını tamamladı.

Kısa filmleri Erik Zamanı (2012), Elene (2016) ve İmparatorlukta Zor Bir Gün (2019) Tribeca, BFI London, Palm Springs, Montreal World gibi prestijli festivallerde gösterilen ve ödüller alan Kayhan'ın video işleri ve resimleri İstanbul Modern başta olmak üzere çeşitli müzelerde sergilendi.

Türkiye, İtalya, Amerika ve Almanya'da pek çok film, dizi ve belgeselde çalışan ve sinema ve kültür üzerine yayınları da olan Kayhan, halen Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmayı sürdürüyor. Kayhan ilk uzun metrajlı belgeseli Mor Menekşeli Kadınlar üzerinde de çalışıyor.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi 1 Kasım 2025 cumartesi günü açıklanacak. Kazanan film, Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.