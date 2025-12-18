Haberler

Sındırgı'da deprem sonrası yıkımlar sürüyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ilçe merkezindeki Nadir Açıksöz İşhanı ile Camicedit Mahallesi'ndeki iki binayı yıktı. Yıkım sırasında bir konteyner dükkanın zarar gördüğü belirtildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe merkezinde Nadir Açıksöz İşhanı olarak kullanılan 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi'nde bulunan 4 ve 5 katlı iki bina ekipler tarafından yıkıldı.

Kısa sürede gerçekleştirilen yıkım sırasında, Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'taki bir konteyner dükkan zarar gördü.

Esnafın yıkım sırasında konteyner dükkanda bulunmadığı bildirildi.

İlçede riskli yapıların yıkımının süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
