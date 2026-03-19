Akrabasının kendisine devretmediği iş yerini kurşunlattı; 3 tutuklama

Konya'da simit dükkanı sahibi Ş.Y.'nin, akrabası A.K.'nin iş yerini devretme talebini reddetmesi sonrasında, 110 bin TL karşılığında R.A.'yı azmettirdiği öne sürüldü. Tüfekle açılan ateş sonucu A.K.'nın ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandı.

KONYA'da simit dükkanı bulunan Ş.Y.'nin, karşısındaki dükkanda simit satan akrabası A.K.'nin iş yerini, para kazanmadığı için kendisine devretme talebini geri çevirdiği iddiasıyla 110 bin TL karşılığında tüfekle ateş açtırarak korkutmak istediği öne sürüldü. Gözaltına alınan Ş.Y., tüfekle ateş açan R.A. ve onlara yardımcı olan A.O.A. tutuklandı.

Olay, 10 Mart gecesi, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki A.K.'ye ait simit dükkanında meydana geldi. Dükkana motosikletiyle gelen yüzü maskeli kişi, av tüfeğiyle, iş yerine doğru 3 el ateş edip kaçtı. Sabah durumu fark eden A.K. de polise ihbarda bulunup, karşısındaki simit dükkanın sahibi akrabası Ş.Y.'nin daha önce kendisine, "Burayı bana devredeceksin. Sen dükkan açtığından beri iş yapamıyoruz" diye tehdit ettiğini belirtti.

SALDIRIDA KULLANILAN MOTOSİKLETİ, KAMYONETLE TAŞIMIŞLAR

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.K.'nin ihbarının ardından çalışma başlattı. Polis, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde 1 kişinin motosikletle gelip, iş yerine ateş açıp kaçtığını belirledi. Saldırıda kullanılan motosikletin ise kamyonetle, saldırının gerçekleşeceği dükkanın yakınına kadar taşındığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, olayın Ş.Y. tarafından 110 bin TL karşılığında R.A.'yı azmettirerek saldırının gerçekleşmesini sağladığını, A.O.A.'nın da bu 2 kişinin irtibata geçmesini sağlayıp, kamyonetle motosikleti taşıdığını tespit etti. Ş.Y., R.A. ve A.O.A., operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda