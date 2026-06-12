Silopi'de İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları finali yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen programda, dereceye giren takımlara ödülleri ve sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Fedai Din, ilçe genelinde yaklaşık 13 bin öğrencinin etkinliklere dahil edildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu katıldı.