SİLOPİ'DE DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

ŞIRNAK'ta Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, final maçı ile sona erdi. 32 takımın katıldığı turnuvada şampiyonluğu Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği kazandı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen, İlçe Gençlik Merkezi tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvasına 32 takım katıldı. Silopi Kapalı Spor Salonunda yapılan maçlar sonunda Polis Gücü ve Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği finale yükseldi. Hakemler Hüsnü Ersarı ve Cemil Algur'ın yönettiği Final maçını Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği oyuncularının şampiyonluk kupasını ilçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir takdim etti. Turnuvada ikinci olan Polis Gücü ve üçüncü olan Çardaklı Ortaokulu takımları da kupalarını aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, turnuvaya katılan herkese teşekkür etti. Kupa töreni, hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.(DHA)