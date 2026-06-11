Silopi'de 13 bin öğrenci, 'fiziksel etkinlik' oyunlarında buluştu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı yapıldı. Yaklaşık 13 bin öğrencinin yer aldığı organizasyonda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Silopi'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı gerçekleştirildi. Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç katıldı. Programda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Birinci olan takımlara kupalarını ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ikinci olanlara Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, üçüncü olanlara ise AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu takdim etti. Öğrencilere ayrıca katılım sertifikaları verildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

'İLÇE GENELİNDE 13 BİN ÖĞRENCİ KATILDI'

Etkinlikte konuşan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol kapsamında yürütülen ilkokul fiziksel etkinlik oyunlarının Silopi'de final etabıyla tamamlandığını söyledi. İlçe genelinde yaklaşık 13 bin öğrencinin etkinliklere dahil edildiğini belirten Din, "Okullarında sınıflar arası ve okullar arası yarışmaları tamamlayan öğrencilerimiz bugün final heyecanını yaşadı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda eğitim gören tüm öğrencilerimizi bu organizasyona dahil ettikö dedi.

Etkinliğin temel amacının çocukların motorik ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Din, organizasyonda emeği bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, antrenörlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı