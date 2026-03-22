Haberler

Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki şiddetli rüzgar ve dolu, 150 dönümlük serada zarar oluşturdu. Tarım ekipleri hasar tespit çalışmaları yaparken, çiftçiler devletten destek bekliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve doluda 150 dönümlük seranın hasar gördüğü belirlendi.

Örtü altında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılan Atayurt ve Arkum mahallelerinde dün şiddetli rüzgarla etkili olan dolunun ardından Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yürütüldü.

Kısa süreli hortum da oluşan bölgede, 10 üreticinin muz, çilek, domates, yaban mersini ve ahududu yetiştirdiği 150 dönümlük serada hasar meydana geldiği tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinde, direkleri yıkılan ve örtüleri yırtılan seralardaki meyve ve sebzelerin zarar gördüğü belirlendi.

Çiftçilerden Zahit Yılmaz, AA muhabirine, 5 dönümlük serada muz yetiştirdiğini söyledi.

Hortumun gece saatlerinde oluştuğunu dile getiren Yılmaz, "Seram gece hortum felaketi nedeniyle yıkıldı. Yıllık 40-45 ton civarında muz üretimi yapıyordum. Şu an hepsi gitti, çok mağdurum. Devletimden yardım istiyorum." dedi.

Domates üreticisi Durhasan Yılmaz da 3 dönüm serasının zarar gördüğünü belirterek, "3 dönümden 60 ton ürün almayı hedefliyordum. Zarardan dolayı ürünümüzü alamayacağız. Olgunlaşan domatesleri toplamaya çalışacağız ama seranın içi tehlikeli, göçme tehlikesi var. Devletimizden bizlere destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

