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Şili'de şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 13 kişi öldü

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Şili'nin güneyinde 15 Temmuz'dan beri süren şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Coquimbo ve Atacama bölgelerinde etkili olan sellerde 2 bin 800 ev yıkıldı veya hasar gördü, 60 binden fazla kişi mahsur kaldı. Hükümet afet durumu ilan etti.

Şili'nin güneyinde 15 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin Coquimbo ve Atacama bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sellerin bilançosu ağırlaşıyor.

Sellerde, son bir haftada 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Hükümet verilerine göre, sel nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 ev yıkıldı veya ağır hasar aldı. Afetten 2 bin 200 kişi etkilenirken, 60 binden fazla kişi dış dünyayla bağlantısı kesilmiş halde mahsur kaldı.

Nehirlerin taşması nedeniyle birçok yol, su ve çamur altında kalarak ulaşıma kapandı, bazı kasabalar ise tamamen izole oldu.

İçişleri Bakanı Claudio Alvarado, yerel basına yaptığı açıklamada, yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltmasının beklendiğini ancak nehir ve dere yataklarında taşkın riskinin sürdüğünü söyledi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, şiddetli yağış ve sel felaketinin kuzey bölgelerindeki etkisini artırması üzerine 20 Temmuz'da "afet durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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