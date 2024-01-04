Şili Büyükelçisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arcos, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Arcos, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik bombalama ve saldırıların yarattığı yıkımın düzeyinden etkilendiğini kaydeden Arcos, "Gazze: Kanıt" kategorisinde seçtiği fotoğrafın, Gazze'deki yıkımı daha fazla yansıttığını söyledi.

Arcos, Şili ve Türkiye'de büyük depremler yaşadıklarını belirterek, "Deprem: Umut" kategorisinde seçtiği fotoğrafın "başkalarına yardım etmeye yönelik ortak bir çabayı" gösterdiğini dile getirdi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" fotoğrafına oy veren Arcos, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Şili ve Türkiye, çevreyi korumaya kararlıdır. Ayrıca Antarktika'da da birlikte çalışıyoruz. Arktik koruma konusunda da bazı çalışmalarınız var." değerlendirmesini yapan Büyükelçi, Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın korunması ve muhafaza edilmesinin, küresel çevre ve iklimin korunması açısından hayati önem taşıdığını anlattı.

Büyükelçi Arcos, çevre ve yaşam kategorisinde seçtiği fotoğrafın "Şili ile Türkiye arasındaki ortak çıkarın ifadesini" yansıttığının altını çizdi.

Arcos, Kahramanmaraş merkezli depremlerin "yılın en büyük haberi olduğunu", bu nedenle haber kategorisinde deprem fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Büyükelçi, spor kategorisinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası finalini anlatan seçiminin kolay olduğunu aktararak, "Çünkü turnuvayı ve yarışmanın kazanımlarını takip ediyorum. Bu nedenle Türkiye'nin ilk defa kadınlar voleybol şampiyonluğunu kazanması beni çok mutlu etti. Çok etkilendim." ifadelerine yer verdi.

AA'nın Yılın Kareleri oylamasını değerlendiren Arcos, bu oylamayı birkaç yıldır takip ettiğini söyledi.

Oylamanın "haberlerin ve bu yıl dünyada olup bitenlerin güzel bir sergisi" olduğunu vurgulayan Arcos, oylama yapmak için bu anı beklediğini aktardı.

Arcos, fotoğrafların bazılarının çok etkileyici olduğunu, kendisi, işi ve Türkiye ile ilişkilerle ilgili fotoğrafları seçmeye çalıştığını dile getirdi.