Şile'de Çiftçilere Fide Dağıtımı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Şile'deki çiftçilere üretim yapılmak üzere kıvırcık, brokoli, karnabahar ve kırmızı lahana fidesi dağıtıldı.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Sebze Fidesi Temini Töreni", Şile Kaymakamı Mustafa Çit, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Suat Parıldar, törendeki konuşmasında, İstanbul'daki tarım üretiminin önemine değindi.

Kentin tarımın tüm alanlarındaki faaliyetleriyle kıymetli olduğunu belirten Parıldar, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi başladıktan bu yana 72 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Parıldar, bu yıl 19 projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, fide, tohum dağıtımlarına ilişkin bilgi verdi.

"Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden" projesinin de bu kapsamda oluşturulan projelerden biri olduğunu söyleyen Parıldar, "Bu projeyi Şile özelinde yaptık. Halihazırda 445 bin fide dağıtıyoruz ve bunun 255 binden fazlasını bugün sizlerle buluşturacağız." dedi.

Parıldar, üretim planlamasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da çiftçi beceri ve bilgisine göre suyu merkeze alarak, iklimsel değişikliğe de dikkat ederek 6 artı 1 üründe yem bitkileriyle beraber planlamayı hayata geçirdik. Şu anda İstanbul'umuzdaki üretimin yüzde 90'ını planlı gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda meyvecilik, örtüaltı ya da sebze yetiştiriciliği de devreye girdiğinde yüzde 100'ünü planlı üreteceğiz."

İstanbul'da tarımda sigortalılık oranının yüzde 42 olduğunu dile getiren Parıldar, hedeflerinin yüzde 100 olduğunu söyledi.

Ağva'da siyez buğdayı deneme ekimi

Ramazan Konuşkan da Şile'nin su ürünlerinden meyve ve sebze üretimine adını duyurduğunu belirterek, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2024 sonu itibarıyla 827 çiftçinin kayıt olduğunu söyledi.

İlçede geçen yıl verilen desteklere değinen Konuşkan, "Zirai faaliyetlerinde çiftçilerimize organik tarım, sertifikalı tohum, yem bitkisi, mazot, gübre, analiz gibi desteklerle toplamda 1 milyon lira civarında destek sağlanmıştır." diye konuştu.

Konuşkan, ilçede yaz dönemindeki nüfus yoğunluğuna işaret ederek, Şile'deki tarım üretiminin önemine vurgu yaptı.

Ağva'da geçen yıl siyez buğdayı deneme ekimi yapıldığını anlatan Konuşkan, "Anadolu'da ortalama 250-300 kilogram alınırken, burada 400 kilogram verim aldık. Bu yıl da daha fazla alanda ekimini artırmayı düşünüyoruz. 'Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden' projesi kapsamında bugün 190 çiftçimize 196 bin 650 adet kıvırcık, 20'şer bin de brokoli, kırmızı lahana ve karnabahar dağıtımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.