Şile Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde geri dönüşüm etkinliği düzenledi

Şile Belediyesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre koruma ve geri dönüşüm temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte okulların ve STK'ların geri dönüşüm materyalleri sergilendi ve öğrencilerin hazırladığı mini defile ve gösteriler yapıldı.

Dünya Çevre Günü nedeniyle Şile Belediyesi çevre koruma ve sıfır atık ile geri dönüşüm temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte okulların ve STK'lar ile doğaya bilinçsizce atılan atıkları toplayıp elde ettikleri materyaller sergilendi.

Etkinlikte konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Çevre konusunda ilçe genelinde birçok uluslararası etkinliğe imza attık. Bugüne özel ise çocuklarımızın farkındalık yaratmak üzere geri dönüşüm hususunda yaptıkları çalışmaları sergiledikleri el becerileri topluma en büyük mesaj olarak görmek gerekir. Minicik yüreklerinde, kocaman bir çevre bilinci taşıyan evlatlarımıza, onları yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye olarak okullar arası çevre, doğa temalı düzenlediğimiz resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizin eserleri bünyemizde olan temizlik araçları o resimlerle giydirilip öğrencinin ismi Şile caddelerinde araçlarımızın üzerinde geziyor.Bu da diğer öğrencilerimizi şevklendirmek ve o eser sahibinin bir nebze olsa ismini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında çöp poşeti, plastik kapak, kağıt gibi çeşitli atıklardan oluşturulan kıyafetlerle öğrencilerin hazırladıkları mini defile ve gösteriler de yapıldı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve beraberindeki ilçe protokolü stantları gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.