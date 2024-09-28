Vali Kızılkaya, Siirt'te Üreticilerle Bir Araya Geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan'ın Ormanbağı köyünde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehit Hayrettin Dindar İlkokulu'nda sınıfları ziyaret eden Kızılkaya, öğretmen ve öğrencilerin talepleri dinledi.

Kızılkaya daha sonra "İskambo pekmezi yapımı" etkinliğine katıldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kızılkaya, üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Siirt'in bağcılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Kızılkaya, yıllık 90 ton üretim kapasitesine sahip İskambo pekmezi için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacağını bildirdi.

Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Kızılkaya, "Siirt üzüm üretimiyle Türkiye'de 28. sıradadır, hedefimiz ilk 20'ye girmektir. Son 6 yılda 15 milyon liralık projeler hayata geçirilmiştir." dedi.???????