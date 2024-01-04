Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil savrularak engelli araca ve başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle yol kısa bir süre trafiğe kapandı.
Siirt'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.S.Ö. idaresindeki 56 AV 523 plakalı kamyonet, Siirt- Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 34 EJA 628 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı güzergahta park halindeki engelli aracı ve bir otomobile çarptı.
Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.