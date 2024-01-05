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Siirt'te yoğun sis etkili oldu

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Siirt'te bazı noktalarda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Siirt-Kurtalan ve Eruh çevre yolunda araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siirt'te sis etkili oldu.

Kentin bazı noktalarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Siirt- Kurtalan ve Eruh çevre yolunda araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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