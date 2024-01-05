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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 14 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yol kontrol faaliyetinde durdurulan 3 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçlarda bir miktar kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 14 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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