Siirt'te Tarım ve Hayvancılığa 268 Milyon Lira Destek

Siirt'te 114 projeye 268 milyon 765 bin lira hibe sağlanırken, bu projelerin 110'u arıcılık yatırımı olarak desteklendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek sağlanan proje için Tarım Müzesi'nde kovan ve arıcı malzemeleri dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Siirt'in kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu belirten Kızılkaya, "Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler yürütüyoruz. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arılı kovan desteği kapsamında üreticilerimize 24 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2025 yılında toplam, bugün 114 proje destek kapsamına alınmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 268 milyon 765 bin liradır. Bu projelerin 110'u orta ölçekli arıcılık yatırımı, 3'ü bireysel sulama projesi, 1'i ekonomik yatırım projesi olarak desteklenmiştir. Yatırımcı profilini incelediğimizde girişimcilerimizin 61'inin kadın, 53'ünün erkek olduğunu görmekteyiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise proje ile Siirt'in tarımsal üretiminin güçlendirilmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

İl genelinde 110 arıcıya destek sağlandığını aktaran Şanverdi, bakanlığın destekleriyle Siirt'teki tarımı daha da ileri taşımak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından hibe desteği alan arıcılara kovan ve arıcı malzemeleri dağıtıldı.