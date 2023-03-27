SİİRT'TE PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

SİİRT'te motor kısmından alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan kamyonet cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Sakarya Mahallesi 503. Sokak'ta park halinde bulunan kamyonette meydana geldi. Park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandığı sırada freni boşalan kamyonet, bir binaya doğru hareket etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen alevlerin ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Götüntü Dökümü

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-Alev alev yanan kamyonet

-Yangından detaylar

-Kamyonetin hareket etmesi

-Söndürülmesi

-Genel ve detay görüntüler