Siirt'te Kesmetaş köyünde hayvan su içme yalakları tamamlandı

Siirt'in Şirvan ilçesinin Kesmetaş köyünde yaptırılan 70 metre betonarme hayvan su içme yalakları tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtalan ilçesinin Erdurağı, Akçalı ve Aksöğüt köyleri, Pervari imçesinin Aydın ve Şakiran mahalleri, Yukarıbalcılar ve Tuzcular köyleri, Şirvan ilçesinin Kesmetaş köyünde uygulanan mera ıslah projeleri kapsamında 2 hayvan içme suyu göleti, 5 hayvan gölgeliği, süt sağım yeri ve aşılama ünitesi, 2 çoban barınağı, 115 hayvan suluğu ve yaklaşık 12 bin alanda gübreleme çalışmaları yapıldı.

Siirt'te mera ıslah çalışmaları kapsamında 33 bin 750 hektarlık mera alanları il hayvan varlığının yüzde 6'lık kısmının kaba yem ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Mera alanlarının büyük bir kısmının ot verimi zayıf olduğu için mera alanlarının ot verimini arttırmak, hayvan ve çobanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini amacıyla mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanıyor.

2023 yılında Şirvan'a bağlı Kesmetaş köyü mera ıslah projesi kapsamında küçükbaş hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 70 metre uzunluğunda betonarme sıvatlar (hayvan su yalakları) merada hizmete girdi.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar Kesmetaş köyüne 2 gölgelik ve süt sağım yeri, çoban barınağı ve yeni su yalaklarının yapımı planlanıyor.