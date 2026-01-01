Haberler

Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü

Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte birçok küçükbaş hayvan hayatını kaybetti, ahırdaki traktörler ve kamyonet hasar gördü. Çiftlik sahibi zararın büyük olduğunu ve destek beklediğini ifade etti.

SİİRT'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi'nde Mehmet Emin Arıtürk'e ait çiftlikte meydana geldi. Üzerlerinde biriken karın ağırlığıyla bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında ahırlardaki küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. Yaklaşık 600 küçükbaşın bulunduğu ahırlarda göçük altında kalan çok sayıda hayvanın öldüğü belirtildi. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Mehmet Emin Arıtürk, zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
