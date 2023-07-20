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Siirt'te 50 Ton Mercimek Samanı Yangında Küle Döndü

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm arazi içerisinde bulunan 50 ton mercimek samanı tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 40 dönüm arazi içerisinde çıkan yangında 50 ton mercimek samanı küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 ton mercimek samanı yandı. Arazide samanların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kurtalan İtfaiye Siirt Güncel Haberler

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