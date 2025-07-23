Siirt Eruh’ta Öğrenci Pansiyonu Protokolü İmzalandı

Siirt Eruh’ta Öğrenci Pansiyonu Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde, 200 yataklı kız ve erkek öğrenci pansiyonu için protokol imzalandı. Protokol, pansiyonun mülkiyetinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olacağını ve bakım ile işletme giderlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağını belirtiyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde kız ve erkek öğrenci pansiyonunun tahsisine ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende, Eruh Yatılı Bölge Ortaokulu bünyesinde bulunan 200 yataklı kız ve erkek öğrenci pansiyonunun tahsisine ilişkin protokol imzalandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya tarafından onaylanan protokole, Gençlik ve Spor İl Müdürlü İsmail Çalgan ile İl Milli Eğitim Müdürü İhsan Saz imza attı.

Protokolde, pansiyonun mülkiyeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olup, 15 yıl süreyle kullanım hakkı, tüm bakım, onarım ve işletme giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, gençlerin daha iyi imkanlara kavuşması ve eğitim hayatının desteklenmesi için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı

Okan Buruk'tan yıldız oyuncuya transferde açık kapı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgar bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.