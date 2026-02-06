GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/14.30/16.45/17.20)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile buluşma programına katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde "Medd-Up" sahne gösterisine, Engelli Aktif Yaşam Merkezi açılışına, Sosyal Konut Dağıtım Programı'na ve Atatürk Üniversitesi'nde "Kim Var?" sanat etkinliğine katılacak.

(Erzurum/09.00-15.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/09.30/10.30/14.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ne ziyarette bulunacak, Atatürk Üniversitesi'nde "Kim Var?" sanat etkinliğine iştirak edecek.

(Erzurum/12.00/15.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Strateji Toplantıları'nın açılışına katılacak.

(Muğla/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Çin Ticaret Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Çıkış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, Sarıyer-Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Arca Çorum FK müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Van/16.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, TOFAŞ-Mersinspor, Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor ve Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Trabzon/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konuk müsabakaları oynanacak.

(Çanakkale/15.00/Kayseri/16.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Zerenspor-Göztepe, VakıfBank-İlbank, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ordu/14.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, Güneysu-Spor Toto ve Beşiktaş-Ankara Hentbol maçlarıyla başlayacak.

(Rize/15.00/İstanbul/17.00)

***

