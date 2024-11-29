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Siirt Belediyesi 28 Sözleşmeli Çalışanın İşine Son Verdi

Siirt Belediyesi 28 Sözleşmeli Çalışanın İşine Son Verdi
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Bem-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Özgür Eker, Siirt Belediyesinin 28 sözleşmeli çalışanın iş sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı ve çalışanların yeni yıla işsiz gireceğini belirtti. Belediye önünde yapılan protestoda çalışanların hakları için mücadele edileceği ifade edildi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Siirt Şube Başkanı Özgür Eker, Siirt Belediyesinin 28 personele gönderdiği yazıda sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini bildirdiğini belirterek, "Maalesef Siirt Belediyesinde alınan bu kararla 28 emekçi yeni yıla işsiz girecek." dedi.

Siirt Belediyesi önünde sözleşmeleri yenilenmeyeceği bildirilen personeller ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı grup, "Derdimiz ekmek, gücümüz ekmek. Asla pes etmeyeceğiz" yazılı pankart açtı.

Şube Başkanı Eker, grup adına yaptığı açıklamada, Siirt'te sözleşmeli memurlara reva görülen zulmün karşısında olduklarını söyledi.

???????Sözleşmeli memurların kadro haklarının ellerinden alındığını savunan Eker, anayasal hakları olan çalışma hakkının da ihlal edildiğini belirtti.

Çalışan 28 personele Siirt Belediyesince gönderilen yazıda, 31 Aralık'tan itibaren sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin bildirildiğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Yapılan bu fesih işlemi açıkça hukuka aykırı olup somut bir gerekçe göstermeksizin arkadaşlarımızın işine son verilmek isteniyor. Zira ilgili kanun maddesine istinaden imzalanmış sözleşmedeki şartları halen taşıyan mesai arkadaşlarımıza reva görülen muamelenin gerekçeleri gerçek dışıdır. Belediyenin sözleşmeli personelin iş akdini feshetme ve emekçinin ekmeği ile oynayan bu karar kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Siirt'imizde 28 yuvada hüzün, öfke, kaygı var. Maalesef Siirt Belediyesinde alınan bu kararla 28 emekçi yeni yıla işsiz girecek. Siirt Belediyesinin madem bu iş gücüne ihtiyacı yok 28 emekçi işten çıkarırken aynı saatlerde neden yeni personel alımı yaptınız? Bu kararı alan belediye yönetimi, bu memur kardeşlerimizi neden işten çıkarıyorsunuz? Hukuksuzluk karşısında susmayacağız."

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Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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